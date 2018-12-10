رياضة | عاجل.. تعرف على أحدث الصفقات التي يتصارع عليها الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعرف على أحدث الصفقات التي يتصارع عليها الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف هشام زكريا المدير الفني السابق الجونة أن الزمالك والأهلي طلبا التعاقد مع ظهير أيسر الفريق جوناثان. وقال زكريا خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « جوناثان فقد تركيزه مع الجونةومستواه انخفض بسبب انشغاله بعروض القطبين» وأضاف: « وافقت على رحيل جوناثان قبل رحيلي عن تدريب الجونة لاستغلال أموال الصفقة في تدعيم صفوف الفريق».

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