رياضة | عماد متعب: بوجلبان كان من الجنود المجهولين في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عماد متعب: بوجلبان كان من الجنود المجهولين في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، أن التونسي أنيس بوجلبان لاعب الفريق الاحمر السابق كان أحد الجنود المجهولين في الفريق مثل حسام عاشور ومحمد شوقي.

وأضاف متعب في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " بوجلبان لاعب متميز على المستويين الفني والأخلاقي، وكان أحد جنود الأهلي المجهولين خلال الفترة التي لعبنا فيها سويًا مثل حسام عاشور ومحمد شوقي".