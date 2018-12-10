شكرا لقرائتكم ملجس المصرى يوافق على قيمة الشرط الجزائى فى عقد إيهاب جلال مع أهلى طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مجلس إدارة المصرى، على سداد 100 ألف دولار قيمة الشرط الجزائى فى عقد إيهاب جلال مع أهلى طرابلس الليبى، من أجل استقدامه لتولى المسئولية الفنية فى المرحلة المقبلة لقيادة الفريق البورسعيدى.

شهدت الساعات الماضية، مفاوضات مكثفة من جانب مسئولى المصرى مع إيهاب جلال من أجل تولى المسئولية الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة وأبدى المدير الفنى لأهلى طرابلس موافقة من حيث المبدأ ولكن هناك بعض الأمور التى يتم الاتفاق حولها ستحسم إمكانية إتمام المفاوضات من عدمه.

كان إيهاب جلال قد تولى تدريب العديد من الفرق على رأسها الزمالك ومصر المقاصة وإنبى قبل أن يتولى تدريب أهلى طرابلس الليبى.