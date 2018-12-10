شكرا لقرائتكم الجهات الأمنية ترفض خوض مباراة الأهلى و جيفارا بطل إثيوبيا بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى اتحاد الكرة رفض الجهات الأمنية بإقامة مباراة الأهلى وجيما أبا جيفارا بطل إثيوبيا المقرر لها الجمعة أو السبت المقبل بدور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا ، داخل القاهرة بسبب تمسك الاهلى بالحضور الجماهيرى للقاء.

بات استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية الأقرب لاستضافة مباراة الأهلى وحضور ما يقارب 15 ألف مشجع.

يواجه الأهلى فريق جيما أبا جيفار فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا أحد أيام 14 - 15 - 16 ديسمبر الجارى فى القاهرة، على أن يقام لقاء الإياب فى إثيوبيا أحد أيام 21 - 22 - 23 من الشهر نفسه.

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن الأهلى قد طلب إقامة اللقاء باستاد السلام أو القاهرة، لكن حضور الجماهير قد ينقل اللقاء لبرج العرب، وهو ما سيحدده الأمن خلال الساعات المقبلة من أجل إخطار الكاف بمكان اللقاء.