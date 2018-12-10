شكرا لقرائتكم احمد مجدي: لم اتوقع اصابتي بقطع في الرباط الصليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد احمد مجدي لاعب الجونة، انه لم يكن يتوقع اصابته بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة الاهلي الاخيرة بمؤجلات الدوري.

قال مجدي في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، انه وقت الاصابة شعر ان الامور غير جيدة، مشيرا الى انه راض بقضاء الله، مؤكدا عودته افضل مما سبق.

وواصل ان كريم نيدفيد لاعب الاهلي اتصل به ليعتذر له اذا كان هو السبب في اصابته، كما ان العديد من الاشخاص اجروا معه اتصالات للاطمئنان عليه، رافضا اختصار الامر في كريم نيدفيد، لان الاصابة قدر في النهاية.

وطالب مجدي بوقفة مع ملعب السلام اذا كان هو السبب في الاصابة وضرورة اصلاحه الفترة المقيلة.