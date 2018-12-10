شكرا لقرائتكم فيورنتينا يخطف نقطة ثمينة من ساسولو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حول فريق فيورنتينا تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه ساسولو إلى تعادل 3-3 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم ساسولو بهدفين نظيفين سجلهما ألفريد دونكان وكوما باباكار في الدقيقتين 62 و67 قبل أن يسجل جيوفاني سيميوني هدفا قلص به الفارق لفيورنتينا في الدقيقة 70 إلا أن ستيفانو سينسي سجل هدفا لساسولو في الدقيقة 80 قبل أن يسجل فيورنتينا هدفين عن طريق ماركو بيناسي وكيفين ميرالاس في الدقيقتين 89 والسابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد نيكولا ميلنكوفيتش لاعب فيورنتينا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة، كما تلقى فيليب ديوريتشيتش لاعب ساسولو البطاقة الحمراء في الدقيقة 87.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر كما رفع ساسولو رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع.