المواطنون يسيطرون على جوائز «المحترفين» لشهر نوفمبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت لجنة دوري المحترفين عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في دوري الخليج العربي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني في فئات أفضل لاعب، أفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب، بناء على الإحصاءات.

وسيطر اللاعبون المواطنون على قائمة المرشحين في فئة أفضل لاعب في شهر نوفمبر التي ضمت مدافع نادي شباب الأهلي وليد عباس، بالإضافة إلى ثنائي نادي الجزيرة علي مبخوت وخلفان مبارك، وشهدت جائزة أفضل حارس مرمى ترشح ماجد ناصر حارس مرمى نادي شباب الأهلي، وعادل الحوسني حارس مرمى نادي الشارقة للمرة الثانية على التوالي، بينما انضم لهما خالد عيسى حارس مرمى نادي العين، وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب تواجد مدرب نادي الشارقة عبدالعزيز العنبري الفائز بجائزتي سبتمبر وأكتوبر، بينما يعود مدرب نادي العين زوران ماميتش إلى قائمة الترشيحات بعد أن حل ثانياً في شهر سبتمبر وغاب عن قائمة أكتوبر، وتكتمل القائمة بوجود مدرب شباب الأهلي رودولفو أروابارينا لأول مرة.

وسيكون التصويت مفتوحاً للجماهير لاختيار الفائزين في الفئات الثلاث عبر الموقع الإلكتروني motm.agleague.ae.