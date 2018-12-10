شكرا لقرائتكم خبر عن تحكيم إماراتي لمباراة اتحاد العاصمة والمريخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عينت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم طاقم تحكيم إماراتي لإدارة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري والمريخ السوداني المقررة الساعة التاسعة من مساء اليوم على أرضية ملعب 5 جويليه في العاصمة الجزائرية ضمن إياب دور ال 16 لكأس زايد للأندية الأبطال للموسم الحالي، بعدما كانت مباراة الذهاب انتهت لصالح المريخ 4-1.

ويتألف طاقم التحكيم الدولي من سلطان عبد الرزاق (ساحة) وأحمد الراشدي (مساعد أول) ومسعود حسن (مساعد ثان).

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