آل الشيخ الشخصية القيادية في جوائز الاتحاد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وزّع الاتحاد العربي للثقافة الرياضية جوائزه السنوية في حفل أقيم على هامش منتدى الإمارات للثقافة الرياضية في دبي، وتوّج المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم رئيس اتحاد التضامن الإسلامي بأوسكار الشخصية القيادية الرياضية لعام 2018،وتسلم الجائزة نيابة عنه الدكتور رجاء الله السلمي وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة.

كما فاز الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الأسبق بمملكة البحرين بجائزة الثقافة الرياضية للروح الرياضية. وفازت البطلة الأولمبية نزهة بدوان، رئيس الجامعة المغربية للرياضة للجميع بجائزة الثقافة الرياضية المسؤولية المجتمعية وفاز الرباع المصري محمد إيهاب البطل الأولمبي برفع الأثقال بجائزة أفضل الرياضيين العرب.



عيسى بن راشد يهنئ القرقاوي



حرص الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، شيخ الرياضيين العرب، على تهنئة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، بمناسبة اختياره نائباً لرئيس اتحاد الاتحادات العربية عن منطقة آسيا، معرباً عن ثقته بنجاحه في مهمته الجديدة، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في موقعه الحالي في رئاسة الاتحاد العربي، ومساهمته في دعم مسيرة كرة السلة العربية التي تبوأت مكانة مرموقة على المستويين القاري والدولي.

من جانبه هنأ القرقاوي الشيخ عيسى بعد تسلمه جائزة أوسكار الثقافة الرياضية،مشيداً بالدور المميز الذي قام به شيخ الرياضيين العرب بدعم مسيرة الرياضة العربية، على مدى أكثر من أربعة عقود.