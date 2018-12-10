فوز الشارقة والجزيرة في دوري اليد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز الشارقة على النصر مساء أمس الأول 23-19، وفاز الجزيرة على بني ياس 31-21، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من دوري كرة اليد وبنهاية مباريات أمس الأول، يصبح شباب الأهلي في الصدارة برصيد 9 نقاط والعين في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، متساويا مع الشارقة صاحب المركز الثالث في النقاط ومتفوقا عليه بالأهداف، والوصل في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، والنصر خامسا برصيد 6 نقاط متأخرا عن الوصل بفارق الأهداف أيضا، والجزيرة سادسا برصيد 5 نقاط وبني ياس سابعا برصيد 3 نقاط، والظفرة ثامنا برصيد 3 نقاط والوحدة في المركز التاسع برصيد نقطتين.