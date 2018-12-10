الشارقة يحيي عند جماهيره ذكريات الزمن الجميل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أيمن بشير 3



تأهل الشارقة إلى دور ربع نهائي من مسابقة بطولة كأس رئيس الدولة بعد فوزه على الجزيرة برأسية الهداف المرعب ويلتون سواريز، وإزاحته ل«فخر أبوظبي» يمضى «الملك» بثبات في بطولته المحببة، ليحيي بعض ذكريات الزمن الجميل في نفوس جمهوره. وأضاف «فخر الإمارة الباسمة» تميزا آخر بعد المستويات الرائعة التي يقدمها في دوري الخليج العربي، والذي أصبح فريق الشارقة على بعد فوز وحيد يضمن له لقب «بطل الشتاء».

من جهته، أكد الشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني الذي شهد المباراة، أن حب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة جعل «الملك» يشتاق لمعانقة اللقب الغالي، لافتاً إلى أنه قد حان الوقت لأن يتحمل شباب الشارقة المسؤولية ورفع اسم النادي، وحان الوقت لأن يثبت الفريق نفسه في الوسط الرياضي، وقال إن الفريق الحالي هو ثمرة تعاقب الإدارات ولاعبين اثبتوا نجاحات في المراحل السنية حتى أصبحوا من أعمدة الفريق الأول».

وأثنى الشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني على وقفة الجمهور مع الفريق، مؤكداً أن وجود هذا العدد من المشجعين في ملعب زعبيل لمؤازرة الفريق في المباراة أمام الجزيرة، يؤكد أنهم توارثوا هذا الحب الكبير، وهذا ما يدل على أن الفريق يسير في الطريق الصحيح، إذا ما أخذ الأمور خطوة بخطوة فسيكون في المباراة النهائية.

وأشاد محسن مصبح رئيس شركة الشارقة لكرة القدم باللاعبين والجهاز الفني، مؤكدا أنهم لم يقصروا، وقال إنهم يضعون عليهم المزيد من الثقة بعد التأهل إلى الدور المقبل، معتبراً أن ما تحقق يمثل دفعه معنوية كبيرة والبحث عن النتائج دائمًا يأتي بعد الاجتهاد والعمل الجماعي.

وأشاد مصبح بالجمهور الذي ساند الفريق، وقال: نحن تحت أمر هذا الجمهور ونسعى دائما لعمل الأشياء التي تشرح صدورهم وهم في كل مباراة يثبتون أنهم الجمهور رقم واحد في الإحصائيات.

وعن انتداب خيارات جديدة في «الميركاتو»، أكد رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، أنهم فقط ينتظرون رؤية اللجنة الفنية، وقال: لقد حانت الفرصة لكي يعود الملك للبحث عن البطولات، والرياضة ليست وعودا بل هي عمل واجتهاد، وخطوة وراء خطوة سنصل إلى النهائي.

من ناحيته، أكد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة أن تأهل فريقه لم يأت سهلا، مبينا أن المباراة كانت صعبة وأمام أحد أفضل فرق الدوري، وقال: لقد أدينا المواجهة بطريقة جيدة ولعب خط دفاعنا بحذر وخططنا لاستغلال الفرص التي تحتاج إلى خط الهجوم حتى وصلنا إلى المرمى، لأن مباريات الكأس ليس فيها فرص كثيرة للتعويض، وفي النهاية الشارقة فاز رغم أن الجزيرة لعب مباراة جيدة.

وأوضح العنبري أن اللاعبين بمن فيهم أفراد خط الهجوم نجحوا في تنفيذ تعليماته بالقيام بواجبات دفاعية في الشوط الأول، ومن ثم الصعود للجانب الهجومي في الشوط الثاني، وقال إنهم بعد ضمان الوجود في دور ربع نهائي يفكرون في إنهاء القسم الأول من الدوري بالفوز.

وعما يحتاجه الفريق في المرحلة المقبلة قال: الشارقة يحتاج في الفترة المقبلة إلى الهدوء فقط ونحن ندرك أن المنافسين قد يتفوقون علينا في بعض الأشياء.

وأشاد العنبري بالوقفة الرائعة للجمهور، وقال: «ندري أمنياتهم بعودة الفريق إلى البطولات وهم أيضاً يعرفون أن الفريق يحتاج إلى الهدوء من أجل الاستمرارية ووجودهم دائمًا يسعدنا».

وعن تأثير الإشادة سلبيا بمحترفي الشارقة الأجانب قال: هم يعرفون من بداية الموسم أن لديهم الثقة في أنهم سيعطون الفريق دفعة لأنهم يصنعون الفارق.

بدوره، أشار الهولندي داميان هيرتوج، مدرب الجزيرة إلى أنهم كانوا يدركون صعوبة المباراة، لأن الشارقة لديه أسلوب لعب مميز جدا يدافع بانضباط وينفذ الهجمات المرتدة، وقال "في الشوط الأول استحوذنا وفي الثاني لم ننجح في صناعة عدد من الفرص، وكنا نعلم أن الأمور ستحسم بجزئيات بسيطة مثل ما حدث وسجل الشارقة من ضربة ثابته ودفاع الشارقة المنضبط حرمنا من العودة في النتيجة".

وتابع» هذا يشعرنا بالإحباط، ولا يوجد سبب محدد للخسارة سوى الإشادة بمستوى الشارقة خاصة في الدفاع».

ودافع داميان عن علي مبخوت مستبعدا أن يكون هداف الدوري متوترا، رغم أنه نال إنذارا في بداية الشوط الأول، وقال: مبخوت لعب ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية، ولم يشعر بالتوتر في مثل هذه المباراة وهو مهاجم مهم، ولكن لا يمكن أن تتوقع منه أن يسجل في كل المباريات وكذلك خلفان لا يمكن أن يصنع في كل المواجهات وطريقة الشارقة الدفاعية منعتهما في الظهور بمستواهما المعهود.

وعن عدم تميز أجانب الجزيرة، أوضح أن جودة المواطنين في الجزيرة عالية جدا ومبخوت وخلفان أفضل بكثير من معظم اللاعبين الأجانب في الدولة وليس فقط على مستوى الجزيرة.

وقال داميان: " الجزيرة مطالب بمجهود أكثر في الفترة المقبلة لأن الفريق كان يخطط للمنافسة في جميع البطولات، ولا أعلم أن الخروج من كأس رئيس الدولة سيوثر فينا في الدوري أم لا، لأننا محبطون».



أحمد سعيد:أجانب الشارقة علامة فارقة



أكد أحمد سعيد مشرف الفريق الأول بنادي الجزيرة أن تميز أجانب الشارقة كان علامة فارقة في المباراة،مبيناً أن كرة القدم تعتمد على الامكانيات الفنية لإحداث الفوارق في الملعب وهو ما توفر في أجانب الشارقة،لافتا إلى أن لاعبي الجزيرة لم يقصروا ولكن الفروقات هي التي تحكمت في النتيجة.

واعتذر أحمد سعيد عن الكلام في إمكانية تغيير أجانب الجزيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة،موضحاً أن هذا الأمر فني داخلي ويخص اللجنة الفنية وهي التي ستكشف عن التغييرات التي ستحدث.