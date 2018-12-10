3 مباريات في ختام المرحلة السادسة لدوري السلة اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم اليوم المرحلة السادسة من مسابقة الدوري العام لكرة السلة للرجال بإقامة ثلاث مباريات حيث يستضيف شباب الأهلي دبي فريق الوصل في السابعة مساء، وفي نفس التوقيت يلتقي الوحدة بملعبه مع العين، والجزيرة مع الظفرة بالعاصمة أبوظبي.

وكانت المرحلة بدأت مساء أمس بمباراتين جمعتا البطائح مع الشارقة، والنصر مع بني ياس، وبنتائج الجولة الأخيرة واصلت فرق شباب الأهلي والنصر والشارقة تصدرها للمسابقة بنفس الرصيد 10 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن فريق الوصل صاحب المركز الرابع، وكان البطائح الذي يخوض الموسم لأول مرة حافظ على تفوقه النسبي محتفظا بالمركز الخامس برصيد ثمانية نقاط، تلاه في الترتيب فريق بني ياس الذي حل سادسا برصيد سبع نقاط، ثم الجزيرة والوحدة والظفرة والعين في ذيل الترتيب على التوالي.

وكانت المرحلة الأخيرة شهدت تحقيق فريق الوحدة أول فوز له منذ أن عاد للمنافسات مع بداية الموسم الجاري حيث فاز على الظفرة بفارق 10 نقاط وبنتيجة 82-72، و فاز النصر على مستضيفه وجاره الوصل 88-69، وفاز الشارقة على بني ياس 88-65، وفاز شباب الأهلي على العين 93-50، والبطائح على الجزيرة 74-64.