النصر وشباب الأهلي يكملان ربع النهائي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكمل النصر وشباب الأهلي عقد ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بفوز «العميد» على بني ياس بهدف نظيف، و«الفرسان الثلاثة» على اتحاد كلباء 3-صفر أمس في ختام دور ال16.

وسبق لفرق الشارقة والوصل والفجيرة ودبا الفجيرة والظفرة والإمارات أن تأهلت إلى ربع النهائي، وستجرى القرعة لاحقاً لتحديد المتبارين في الدور المقبل.