شكرا لقرائتكم خبر عن النصر وشباب الأهلي يكملان ربع النهائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكمل النصر وشباب الأهلي عقد ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بفوز «العميد» على بني ياس بهدف نظيف، و«الفرسان الثلاثة» على اتحاد كلباء 3-صفر أمس في ختام دور ال16.
وسبق لفرق الشارقة والوصل والفجيرة ودبا الفجيرة والظفرة والإمارات أن تأهلت إلى ربع النهائي، وستجرى القرعة لاحقاً لتحديد المتبارين في الدور المقبل.
شكرا لقرائتكم خبر عن النصر وشباب الأهلي يكملان ربع النهائي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .