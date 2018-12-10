«عربية السيدات» تناقش ترتيبات دورة الألعاب 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، اجتماعه التنسيقي الأول، مع الاتحادات الرياضية العربية، أمس الأول، في مقر مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، لاستعراض وبحث الخطط الخاصة بالدورة المقبلة.جاء ذلك بتنسيق من اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات - الشارقة 2020، واستعرض الاجتماع الذي جاء بحضور 13 ممثلاً من أمناء الاتحادات، عدداً من البنود الفنية والاستراتيجية واللوجستية الخاصة بالدورة المقبلة.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور عبد الإله أحمد الصلوي، الأمين العام للاتحاد العربي لألعاب القوى، وجهاد خلفان، الأمين العام للاتحاد العربي للكرة الطائرة، وبريقع الشمري، الأمين العام المساعد لاتحاد ألعاب القوى العربي، و عبدالله شلبي، الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة، وحميد شامس، الأمين العام للاتحاد العربي للكاراتيه، ومحمد عباس أحمد، المدير التنفيذي للاتحاد العربي للكاراتيه، وزياد محمود أبو كركي، سكرتير الاتحاد العربي لكرة الطاولة، وعبدالله محمد الحواس، أمين صندوق الاتحاد العربي للقوس والسهم، وحسن يوسف النعيمي، ممثل الاتحاد العربي للرماية، ورامي محمد سعيد، إداري اتحاد المبارزة العربي.

كما حضر ممثلون عن اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وهم سعد السفياني، عضو لجنة الإشراف والمتابعة، والدكتور باسل الشاعر، عضو ومقرر لجنة الإشراف والمتابعة الخاصة بالدورة، وحسين بن حسين، عضو الأمانة العامة لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، كما مثّل اللجنة المنظمة العليا كل من ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، رئيس اللجنة التنفيذية، وخالد آل حسين، عضو لجنة الإشراف والمتابعة، وهند الحوسني، وميثاء بن ضاوي، وعواطف الحلبي، خولة محمد.