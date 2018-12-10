«كونكورس الإمارات» ينطلق 13 ديسمبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف دبي معرض ومسابقة «كونكورس الإمارات» في دورته الثالثة، واحتفاء بعام زايد وتخليداً لذكرى القائد المؤسس، تقرر تسمية الحدث ب «كونكورس عام زايد».

ويحرص كونكورس عام زايد على استضافة نخبة مختارة من السيارات الكلاسيكية النادرة وأكثرها معاصرة وقيمة في فندق ومنتجع بولغري في خليج جميرا بين ١٣و١٥ ديسمبر الحالي.

وسيتم عرض أكثر من ٥٠ سيارة كلاسيكية ورياضية دخلت التاريخ على مر العقود في جو يجمع بين الخصوصية وأعلى مستويات الرقي.

وقال مانع السويدي، رئيس مجلس إدارة كونكورس الإمارات:«يسعدنا أن نكون دائماً في دبي جزءاً لا يتجزأ من الأحداث العالمية البارزة والمميزة، إذ إن استضافة هذه المسابقة المرموقة والأكثر تميزاً على مستوى العالم وللعام الثالث على التوالي يعتبر تتويجاً لنجاحنا في تنظيم هذا الحدث خلال الدورتين الماضيتين».