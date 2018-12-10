بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو تنطلق الجمعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو بنسختها السادسة يومي الجمعة والسبت المقبلين، في مجمع ند الشبا الرياضي، وسط إقبال واسع من اللاعبين المحترفين الدوليين فوق 16عاماً للمنافسة ضمن فئات الناشئين والكبار والأستاذة.

وأكد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، ومدير بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو، أن هذه البطولة تسهم في دعم استراتيجية الاتحاد الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة على مستوى العالم باستقطاب اللاعبين المحترفين.