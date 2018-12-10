شباب الأهلي يتجاوز كلباء إلى ربع النهائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف



تأهل شباب الأهلي إلى الدور ثمن النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد فوزه على اتحاد كلباء 3-صفر أمس في استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان.

وكانت المباراة متكافئة في الشوط الأول، مع أفضلية لشباب الأهلي في صنع الفرص، حيث سدد الأرجنتيني دياز كرة أرضية زاحفة أبعدها حارس المرمى محمد حسين البلوشي إلى ركنية في الدقيقة 24، ومن نفس الكرة ارتقى سالمين خميس لرأسية مرت خطرة إلى جانب القائم.

وافتتح شباب الأهلي التسجيل بعد عرضية من عبد العزيز هيكل حاول الحارس محمد حسين إبعادها لكنه اخطأ تقديرها رغم سهولة الموقف، لترتفع الكرة عالياً وتصل إلى الأكوادوري أيوفي أكملها بهدوء برأسه في الشباك الخالية عند الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء اتحاد كلباء، وكان قريباً من إدراك التعادل لكن رأسية راموس مرت إلى جانب القائم، قبل أن يضيف المولدوفي هنريكي لوفانور الهدف الثاني إثر تسديدة قوية أخذت قدم أحد المدافعين وتابعت طريقها إلى الشباك في الدقيقة 61.

وشارك محمد سبيل مكان وليد عباس في صفوف شباب الأهلي عند الدقيقة 70، في حين شارك في صفوف اتحاد كلباء كل من شاهين سرور وأحمد النقبي ووليد أحمد مكان حسن يوسف والكولومبي تومي وداوود علي ، وسجل شباب الأهلي الهدف الثالث عبر ايمليانو لتنتهي المباراة لصالح شباب الأهلي 3-صفر.