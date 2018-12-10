شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق المشاركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تضمّ الأندية التي حجزت مكاناً لها على قائمة البطولة: كاشيما أنتلرز، بطل دوري أبطال آسيا؛ والترجي التونسي، بطل دوري أبطال إفريقيا؛ وجوادالاخارا بطل الكونكاكاف؛ إضافة إلى ويلينغتون،الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا؛ وريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، التي ستتنافس مع فريق العين ممثل دولة الإمارات لتكون الفرق السبعة في انتظار انضمام الفائز من المباراة النهائية لكأس ليبرتادوريس بين فريقي ريفر بليت وبوكا جونيورز والتي أقيمت أمس.
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