النصر يعبر بني ياس بهدف ماركينيوس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:أيمن بشير

تأهل النصر إلى الدور ربع النهائي، بعد فوزه أمس على بني ياس بهدف دون مقابل، في المواجهة التي احتضنها استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة، وحضرها 1025 متفرجاً.

سجل هدف النصر الوحيد غابرييل ماركينيوس في الدقيقة 24، قبل أن يخرج الحكم أحمد عيسى البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب النصر يوهان كاباي في الدقيقة 29؛ بسبب تدخله العنيف على لاعب بني ياس حبوش صالح.

ورغم لعبه بعشرة لاعبين لمدة 61 دقيقة، نجح الفريق الأزرق في إنهاء المباراة لصالحه بالهدف الذي سجله ماركينيوس، بعدما استفاد اللاعب البرازيلي من خطأ دفاعي لفريق بني ياس، وأحبط النصر بعد ذلك كل محاولات «السماوي»؛ حيث كثف بني ياس من مبادراته الهجومية، وفرض حصاراً على الأزرق الذي اعتمد على المرتدات السريعة، والتي لم تخلُ بدورها من خطورة، خاصة عبر الثنائي ماركينيوس و الإسباني نيغريدو، ومحمد العكبري الذي دخل كبديل في الشوط الثاني.

ظهر سماوي بني ياس بتشكيلة ضمت فهد الظنحاني في حراسة المرمى، روبسون دي باولا، حسن المحرمي، سالم الحمادي، يوسف جابر، حبوش صالح، أحمد الشامسي، ليروي جورج، حمد الأحبابي، مايكل أورتيجا، وبيدرو كوندي.

ومثل الفريق الأزرق كلٌّ من إبراهيم عيسى، خليفة مبارك، محمد عايض، محمود خميس، أحمد الياسي، طارق أحمد، عامر مبارك، صاموئيل روزا، يوهان كاباي، ماركينيوس غابرييل، وألفارو نيغريدو.

وعقب المباراة أبدى الكرواتي كرونسلاف جورتيش، المدير الفني لفريق بني ياس، عدم رضاه من الخسارة أمام النصر، مبيناً أن فريقه لعب أمام فريق منقوص منذ الشوط الأول، وهدف اللقاء الوحيد جاء من خطأ دفاعي ساذج، وقال: قبل المباراة أخبرت اللاعبين أننا بإمكاننا أن نفوز على أي فريق في الدولة، ولكننا لم ننجح في ذلك.

من ناحيته، قال البرازيلي كايو زاناردي مدرب النصر: بعدما سجلنا الهدف نقصنا لاعباً؛ بسبب الطرد، ولكن أنا فخور بلاعبي الفريق الذين استطاعوا تسيير المباراة في صالحهم.