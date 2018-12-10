نخب الأصايل تتنافس على 8 رموز في ختام جائزة زايد الكبرى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

يسدل الستار اليوم على جائزة زايد الكبرى، والتي تقام تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي تحتضن منافساتها أرضية عاصمة الميادين الوثبة.

وتشهد منافسات الختام إقامة 18 شوطا منها 10 في الفترة الصباحية لمسافة 8 كلم، يحصل من خلالها الفائزون على جوائز نقدية قيمة يبلغ مجموعها للحول والزمول 33 مليوناً، وتبدأ المنافسات مع السباقات الصباحية، ويحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية تبلغ 50 ألف درهم، وتتدرج الجوائز إلى صاحب المركز العاشر الذي تبلغ قيمة جائزته 10 آلاف درهم، وفي الفترة المسائية تحضر الأشواط الختامية والتي تركض معها المطايا على مدار 8 أشواط يحصل معها 40 فائزاً على جوائز نقدية تصل قيمتها إلى 28 مليوناً و 800 ألف درهم، ويحصل الفائز بالشوط الرئيسي الأول والمخصص للحول المحليات على سيف ومليونين ونصف المليون درهم، بينما يحصل الفائز بالشوط الرئيسي الثاني والمخصص للحول المهجنات على سيف ومليونين ونصف المليون درهم، ويحصل الفائز بالشوط الرئيسي الثالث والمخصص للزمول المحليات على بندقية ومليون ونصف المليون درهم، ويحصل الفائز بالشوط الرابع والمخصص للزمول المهجنات على مليون ونصف المليون درهم، ويحصل الفائز بالشوط الرئيسي الرابع والمخصص للحول المحليات إنتاج على سيف ومليونين ونصف المليون درهم، بينما يحصل الفائز بالشوط الرئيسي السادس والمخصص للحول المهجنات إنتاج على سيف ومليونين ونصف المليون درهم، ويحصل الفائز بالشوط الرئيسي السابع والمخصص للزمول المحليات إنتاج على بندقية ومليون ونصف المليون درهم، ويحصل الفائز بالشوط الثامن والمخصص للزمول المهجنات إنتاج على مليون ونصف المليون درهم، وخصصت اللجنة المنظمة جوائز نقدية قيمة لأصحاب المراكز من الثاني إلى الخامس حيث يحصل الفائز بالمركز الثاني للحول المحليات والمهجنات في أشواط المفتوح والإنتاج على جائزة مالية تبلغ مليون درهم.

وفي منافسات الفترة المسائية أمس توجت «شهد» لعامر محمد زايد المنصوري مساء أمس بالشوط الرئيسي الأول لفئة الحول والزمول والتي أقيمت على أرضية ميدان الوثبة في العاصمة أبوظبي لمسافة 8 كلم، وفي الشوط الرئيسي الثاني والمخصص للحول المهجنات كان الموعد مع «العزرة» لمحمد زايد خلفان المنصوري، وفي الشوط الثالث وانطلاقة منافسات الزمول كانت «ذخر» لمحمد حمد فطيس المري أول الواصلات لخط الختام.