رازوفيتش: ركزنا على التأهل وليس النتيجة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: صديق عباس



اعترف مدرب الظفرة الصربي فوك رازوفيتش بتخطي فريق دبا الحصن أحد فرق أندية الهواة بصعوبة، كما كان يتوقع بأن يواجه خصماً عنيداً على ضوء ما شاهده في بعض مباريات الفريق الأخضر في الدوري وتصفيات الكأس خلال الفترة الماضية، إلا أنه مسرور ببلوغ دور الثمانية لأغلى مسابقات كرة الإمارات ضمن فرق الكبار.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء أمام دبا الحصن بإستاد بني ياس بالشامخة، إلى أنه سعيد بالتأهل، إلا أنه غير راضٍ بشكل كبير عن مستوى وأداء الفريق في بعض فترات المباراة، مما يتطلب عملا كبيرا، إذا أراد الفريق أن يذهب بعيدا في مشوار البطولة المميزة، خاصة وأن لكل مباراة ظروفها واستراتيجيها وأنه سيعمل على تركيز وتجويد أداء الفريق مستقبلاً، موضحاً أن الفريق اليوم ركز على النتيجة والتأهل بغض النظر عن المستوى، حيث كان العامل النفسي سلاحاً لتحضير الفريق للمباراة لعدم وجود خلفية عند أغلب اللاعبين عن مستوى الفريق الخصم.

وأشاد مدرب الظفرة بأداء لاعبي دبا الحصن وقال: إنه فريق جيد ويمكنه أن يقدم الأفضل على مستوى دوري الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن التعامل النفسي للاعبي الظفرة مع المباراة هو ما كان يحتاجه قبل المباراة وهذا ما نجح فيه الفريق وكسب به اللقاء الذي يستعد من خلال خوض مباراته الأخيرة في دوري الخليج العربي أمام فريق عجمان.

من جهته، قال مدرب دبا الحصن فتحي سليم: إنه راضٍ تماماً عما قدمه فريقه أمام الظفرة الذي استحق التأهل بفوزه بهدفين لهدف، إلا أنه كان يتمنى لو استمرت المباراة خمس دقائق إضافية بعد هدف تقليص الفارق الذي سجله فريقه في الزمن بدل الضائع من عمر المباراة نتيجة انتفاضة فريقه في الجزء الأخير من عمر المباراة، بالرغم من الفوارق الفنية بين الفريقين، بسبب لائحة البطولة التي سمحت للظفرة بخوض المباراة بلاعبيه المحترفين الأربعة المسجلين في كشوفه مقابل لاعبين لفريق دبا الحصن الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة، ورغم ذلك فقد كان فريق دبا الحصن نداً للظفرة في كثير من أوقات المباراة التي جاءت متكافئة، إلا أن سوء الحظ وتألق حارس الظفرة خالد السناني حالا دون الوصول لشباك الظفرة.