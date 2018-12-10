هادي أحمد رئيساً لنادي الميناء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد :زيدان الربيعي



فاز لاعب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم السابق، هادي أحمد، بمنصب رئيس نادي الميناء الرياضي خلال الانتخابات التي أجراها النادي واستمرت لمدة 13 ساعة بحضور 489 عضواً من أعضاء الهيئة العامة للنادي بعد أن حصل هادي أحمد على 306 أصوات.

وفي مباريات الجولة 11 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم انتهت القمة الجماهيرية بين فريقي الطلبة والزوراء بالتعادل1-1، سجل للزوراء مهند عبدالرحيم وأدرك التعادل للطلبة مروان حسين،

وفاز النفط على ضيفه السماوة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء سجلها رعد فنر وأحمد محسن ومازن فياض.

كما تغلب الكرخ على الكهرباء بهدف نظيف سجله حسين جبار.