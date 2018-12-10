ميسي ملك الركلات الحرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدع الأرجنتيني ليونيل ميسي فسجل هدفين، وتكفل لويس سواريز وعثمان ديمبلي بهدفين آخرين، ليحسم برشلونة «ديربي كاتالونيا» على حساب مضيفه إسبانيويل 4-صفر، فابتعد بصدارة الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه إشبيلية الذي تعادل مع فالنسيا 1-1.

ورفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة مقابل 28 لكل من إشبيلية وأتلتيكو مدريد الذي حقق فوزا لافتا على ضيفه الافيس 3-صفر.

وكان لافتاً أن ميسي سجل هدفيه من ركلتين حرتين لأول مرة في مباراة واحدة ب«الليجا»، وأصبح أول لاعب في تاريخ الدوري يسجل 10 أهداف أو أكثر في 13 موسما متتاليا.

وقالت صحيفة «الموندو» أنه منذ 2014 وحتى الآن، ميسي سجل 19 هدفاً من ركلات حرة، وهذا الرقم أكبر من مجموع ما سجله اليوفي (18)، وباقي فرق إسبانيا، ألمانيا، انجلترا وفرنسا.