اليماحي يهدي الإمارات ذهبية البندقية 10 أمتار في عام زايد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم منافسات بطولة الحبتور الدولية ال21 لتنس السيدات 2018، بمشاركة 32 لاعبة من ذوات التصنيف العالي عالمياً. وعقدت مجموعة الحبتور مؤتمراً صحفياً أمس، بفندق الحبتور جراند، لإجراء قرعة البطولة التي أسفرت عن منافسات متوازنة للأدوار الرئيسية.

توج نجم المنتخب الوطني سالم محمد اليماحي بالذهبية لمسابقة البندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار في بطولة عام زايد والتي أقيمت بالصالة الأولمبية بنادي العين للفروسية والرماية والجولف بعد منافسة ضارية مع البحريني ناصر بن تركي حيث حقق اليماحي 242.9 نقطة لينفرد بالمركز الأول وينال الميدالية الذهبية والجائزة المالية وحقق ابن تركي 242.7 نقطة ونال الميدالية الفضية والجائزة المالية وتبعهما في المركز الثالث البحريني حسين علي برصيد 212.5 نقطة ونال الميدالية البرونزية والجائزة المالية.

في مسابقة البندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار ضمن منافسات بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، فقد توجت بالميدالية الذهبية الرامية الصربية اندريا ارسوفيك بعد أن احتلت المركز الأول برصيد 249.0 نقطة ونالت الجائزة المالية وقدرها 5 الآف دولار امريكي وتلتها في المركز الثاني الفرنسية جوديث جومز برصيد 247.2 نقطة ونالت الميدالية الفضية ونالت جائزتها المالية وتلتها مواطنتها جيد جبورديت في المركز الثالث برصيد 226.4 نقطة ونالت الميدالية البرونزية وجائزتها المالية.

وكما هو معروف فإن رماة الأطباق من الحفرة «التراب» المشاركين والمشاركات في بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات وبطولة عام زايد كانوا قد أنهوا التدريب الرسمي وسط منافسة قوية وتفاؤل بتحقيق معدلات رمي عالية وأرقام جيدة في اليومين المقبلين حيث يتواجد رماتنا من الجنسين بقوة في هاتين المسابقتين.

من جانب آخر، أكد عبدالله سالم بن يعقوب الزعابي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم إن إقامة بطولة عام زايد جنباً إلى جنب مع بطولة سمو الشيخة فاطمة العالمية لرماية السيدات كانت خطوة موفقة وأعطت بعداً كبيراً للحدثين ويتواكب ذلك مع توجه اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للرماية بمساواة الرياضيين من الجنسين.

وأشار الزعابي إلى أن الاتحاد بصدد عقد مؤتمر صحفي موسع للإعلان عن أضخم خطة نشاط له منذ إنشائه والتي تغطي البندقية الهوائية والمسدس والخرطوش والقوس والسهم إلى جانب إلقاء الضوء على الأنشطة غير المرئية التي نفذتها اللجنة الفنية بالاتحاد خلال الفترة الماضية والتي تضمنت العديد من دورات صقل وتأهيل المدربين والحكام بالدولة بجميع صنوف الرماية والتي ستنعكس على العمل الميداني في المستقبل القريب.

يذكر أن اللجنة المنظمة المحلية للبطولة قد عقدت اجتماعها اليومي المعتاد برئاسة سيف النعيمي نائب رئيس اللجنة وبحضور حسن الشحي المدير التنفيذي للبطولة وريتا كفوري وسيف هلال الحميري ود. محمد عامر ووليد البلوشي ومحمد جمال وحسن رفعت أعضاء اللجنة لمتابعة العمل اليومي ومواجهة متطلبات واحتياجات الرماة والبطولة عامة.