تشيلسي يهزم سيتي ويشعل «البريميرليج»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألحق تشيلسي الخسارة الأولى بضيفه مانشستر سيتي هذا الموسم بهدفي كانتي وديفيد لويز، فتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم الذي اشتعل، بعد اقتراب توتنهام من الصدارة التي يبتعد عنها بفارق ست نقاط فقط.

وانفرد ليفربول بالصدارة مع 42 نقطة وبات الفريق الوحيد الخالي سجله من الهزائم حتى الآن هذا الموسم مقابل 41 لسيتي، فيما أبقى تشيلسي على آماله بالبقاء على مسافة منطقية من المتصدرين رافعاً رصيده إلى 34 نقطة بالتساوي مع أرسنال، وعاد توتنهام الى المركز الثالث بفوزه على مضيفه ليستر سيتي 2-صفر.

وقال جوارديولا مدرب سيتي بعد المباراة: «نحن هنا لنحرز اللقب وليس لنبقى دون خسارة، لا يوجد رياضة في العالم يفوز فيها فريق ما دوماً، عندما يذكر الناس هذا الأمر فهم يبيعون وهماً».

من جهة أخرى، رفض النجم المصري محمد صلاح استلام جائزة أفضل لاعب في مباراة الفوز على بورنموث (4-صفر) والتي سجل فيها مهاجم ليفربول «هاتريك» وطلب صلاح تقديم الجائزة لزميله الإنجليزي جيمس ميلنر الذي لعب مباراته ال500 في الدوري الإنجليزي وقال: «علي تهنئة ميلنر، مسيرة مذهلة وهو يستحق الجائزة اليوم وأتمنى أن نفوز معاً بلقب».

من جانبه، قال ايدي هاو مدرب بورنموث: إنه يعتبر صلاح واحداً من أفضل اللاعبين في العالم رغم اعتراض مشجعي بورنموث على هدف صلاح الأول الذي أظهرت الإعادة التلفزيونية أنه تسلل.

وعلق جيمي كاراجر مدافع ليفربول السابق: «يمكن للجميع رؤية صلاح في موضع تسلل وكان يجب على حكم الراية الانتباه»، واحتفل صلاح بهدوء بالهدف الأول لأنه بدا غير واثق باحتساب الهدف من عدمه ولم يبتسم عندما جاء فيرمينيو لتهنئته.

وعبر متابعون عن استيائهم من عدم استخدام «فار» وغرد أحدهم: «صلاح أوفسايد، الأهداف تحتسب»، صدمة.