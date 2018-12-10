انطلاق بطولة الإمارات الدولية للبولو في غنتوت اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: صديق عباس

تفتتح عصر اليوم بملعب الشيخ زايد بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو منافسات بطولة دوري الإمارات المفتوحة الدولية للبولو الذي ينظمها نادي غنتوت بالتنسيق مع جمعية الإمارات للبولو وذلك برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وتتجدد البطولة السنوية بمشاركة 5 فرق وهي فريق الإمارات، أبوظبي، غنتوت، الحبتور، وفريق بالم ديزرت للبولو، ورصد لها النادي مبلغ 500 ألف درهم كجوائز نقدية، إضافة للجوائز العينية والتذكارية.

ويأتي الافتتاح بين فريقي الحبتور وديزرت بالم والذي يجمع بين الإثارة والندية نتيجة لمواجهات البطولة الماضية حيث يقود فريق الحبتور اللاعب حبتور الحبتور وتوماس ايريت وجستو وتوماس، أما فريق ديزرت بالم بولو فيقوده راشد البواردي وخوان بيدرو وماكسي وراميرو، وتعقبها في الملعب رقم ١ بالنادي مباراة القمة الافتتاحية التي تجمع بين فريقي الإمارات وغنتوت للبولو. وتقود فريق الإمارات سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ويضم الفريق ناشو وتومي وفيدي بوتوبسكي، فيما يقود فريق غنتوت يوسف بن دسمال السويدي وبوتستا وكيسار وماراتن، وسيكون فريق أبوظبي «حامل اللقب» في المرحلة الأولى وتضم قائمته قائد الفريق فارس اليبهوني وسانتياغو وجيبارت وهوغو، ويدير مباريات البطولة طاقم حكام عالمي.

وأكد أحمد النعيمي مدير نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو أن اللجنة التنظيمية لبطولة دوري الإمارات المفتوحة الدولية للبولو ستقام من درجة 14 هانديكاب، على أن يكون الدوري بنظام قوانين البطولة المفتوحة من 5 جولات وفي حالة التعادل سيطبق الهدف الذهبي، وسيلعب كل فريق 4 مباريات في الدور التمهيدي لحجز مكانه في المباراة النهائية التي ستكون بين الفريقين الحاصلين على أكبر عدد من النقاط والتي تحدد لها يوم 21 ديسمبر.