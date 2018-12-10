ويلنجتون يبحث عن مفاجأة في أول مشاركة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتكر أوكلاند سيتي النيوزيلندي مقعد اتحاد أوقيانوسيا في بطولة كأس العالم للأندية في 7 نسخ على التوالي وحقق رقماً قياسياً في عدد المشاركات بالمونديال (9 مرات) لكن مواطنه ويلنجتون انتزع البطاقة هذه المرة ليجرب حظه للمرة الأولى في البطولة أمام فرق تفوقه في الخبرة والإمكانيات.

ويستهل الفريق مسيرته في البطولة بمواجهة العين صاحب الأرض والجمهور في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم الأربعاء.

كان المركز السابع هو المركز الغالب في مشاركات فرق اتحاد أوقيانوسيا في البطولة إذ تحقق في 9 من أصل 13 نسخة أقيمت فيها البطولة بنظامها الحالي، في المقابل، كان المركز الثالث الذي أحرزه أوكلاند سيتي عام 2014 هو الأفضل في نتائج هذا الاتحاد بمونديال الأندية.

ويعتمد ويلنجتون على مجموعة من اللاعبين المحليين مع دعم بعض المحترفين مثل المهاجمين الفرنسي ستيفن ليسفيل والإنجليزي روس ألن ولاعبي الوسط الأيرلندي إيريك مولوي والأرجنتيني ماريو بارسيا.

تيم ويلنجتون واحد من الأندية العشرة في الدوري النيوزيلندي، يلعب مبارياته في ملعب دافيد فارينجتون بارك في ميرامار، ويلنجتون، نيوزيلندا، وتأسس النادي، الذي يرتدي لاعبوه الزي الأصفر والأسود، قريباً لزي بوروسيا دورتموند الألماني، عام 2004 على يد مجموعة من المحليين وحصد لقب الدوري مرتين.