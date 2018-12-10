شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة كأس الشارقة الدولية للشطرنج للسيدات تنطلق الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مصعب الفكي
تنطلق بطولة كأس الشارقة الدولية للشطرنج للسيدات الجمعة المقبل بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتستمر حتى يوم 20 ديسمبر الجاري.
تم الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بفندق سنترو الشارقة، بحضور سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الشطرنج، نجلاء عبدالله الشامسي رئيسة مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات، سعيد العاجل مدير إدارة الأنشطة المجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي، الحكم الدولي سلطان الطاهر مدير اللجنة الفنية وعفراء المشغوني مديرة البطولة.
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