صحفي غير موجود اعترض على فوز مودريتش بالكرة الذهبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:ضمياء فالح



ينتظر الجمهور بكلّ شغف مشاهدة اللاعب الحاصل على كافة جوائز الأفضل في العالم لعام 2018، الكرواتي لوكا مودريتش، على ملاعب العاصمة أبوظبي، بصحبة فريقه ريال مدريد حامل لقب النسخة الأخيرة.

كان «مايسترو» ريال مدريد و«الأمير الكرواتي» قد فاز هذا الأسبوع بجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها سنوياً مجلة «فرانس فوتبول» لأفضل لاعب في العالم، وجاء هذا التتويج ليكسر احتكار الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لهذه الجائزة منذ 10 سنوات.

وتوجت الجائزة عاماً حافلاً بالإنجازات للنجم الكرواتي، والذي حصد فيه الألقاب الفردية الثلاثة الرئيسية في عالم الساحرة المستديرة، ليضيف إنجازه إلى لقبي أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والتي حصدها في وقت سابق من العام، وجائزة كرة «أديداس» الذهبية بعد أن قاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم الأخير في روسيا.

ويأتي ظهور مودريتش في بطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2018» في أعقاب ارتقائه لعرش أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، ليكون الجمهور من عشاق النجم الكرواتي مودريتش على موعد مع رؤية أفضل لاعب في العالم في البطولة، حيث تشكل كأس العالم للأندية فرصة أمام اللاعب لمواصلة أدائه الرائع ومحاولة حصد إنجاز جديد في ختام موسم خيالي بالنسبة له.

على خط آخر، دارت الشكوك حول جائزة الكرة الذهبية التي حصدها مودريتش،منذ أن قال صحفي اسمه عبدو بوينا أن اختياراته كانت مبابي أولا ثم مودريتش ثم كريستيانو رونالدو ثم هازارد وأخيرا صلاح لكن تبين من التحقيقات أن المراسل الممثل لجزر القمر لا وجود له أصلا وفق صحيفة الواتمان المحلية، وأن الموقع الإلكتروني المرفق باسمه «البلد كوموروس دوت كوم» مغلق منذ 2012.

وقال الصحفي تويمينو عبدو من جزر القمر: «ظننت نفسي في حالة هلوسة عندما علمت أن«البلد كوموروس» لا تزال موجودة، هذه المطبوعة الرقمية تم إغلاقها منذ 6 سنوات ولم يكن فيها صحفي يدعى عبدو بوينا، كان لدينا صحفيان للرياضة هما عبدو اليوسف للنسخة الفرنسية وشريف حسين للنسخة العربية».

ستيفان محمدي رئيس رابطة صحفيي جزر القمر تحدث هو الآخر عن الموضوع وقال:«لا يوجد لدينا في سجلات الصحفيين مراسل باسم عبدو بوينا، يمكنني أن أفهم أن هذا خطأ من مجلة فرانس فوتبول (التي تقدم الجائزة) التي اعتبرت هذا الشخص يمثل مطبوعة معينة فهو لا وجود له».

وكان الجدل حول صحة الأصوات برز بعد ادعاء لاسانا ليبورد مراسل ترينيداد وتوباجو تغيير ترتيب اللاعبين الذين صوت لهم.