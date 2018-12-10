«سلوى الزبير» أجمل الأفراس في ختام مهرجان الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:أحمد مصطفى

اختتم مساء أول أمس مهرجان الشارقة للجواد العربي «السلالة المحلية» والذي أقيم على مدار ثلاثة أيام بمقر النادي، بمشاركة نخبة من الخيول العربية الأصيلة وتوجت «سلوى الزبير» للشيخة نور بنت خالد بن عبدالله آل ثاني، بالكأس الذهبية للأفراس، ونالت الكأس الفضية «ع ج ريدا» لمربط عجمان، فيما ذهبت الكأس البرونزية إلى «ع ج وردة» لعايض عوض العجمي.

شهد منافسات اليوم الختامي الشيخ عبدالله بن محمد علي آل ثاني والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، وغانم الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية، وسلطان خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، ومحمد التوحيدي مدير مربط دبي.

وحاز على صدارة الفحول «ع ج بتال» لمربط عجمان محرزاً اللقب الذهبي، تاركاً المركز الثاني للفحل «سهيل الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني.

وحققت «بارعة الهواجر» للدكتور غانم الهاجري اللقب الذهبي لبطولة المهرات بعمر سنة، وجاءت في مركز الوصافة «رؤية الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني.وتوجت «ع ج سجوى» لمربط عجمان بالبطولة الذهبية للمهرات،أمام «ام دي اس شيخة» لقصي عبيدالله،و«عاجلة الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني.

كما توج المهر «ميسم الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، باللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، تلاه في المركز الثاني «برواز البستان» لاسطبلات البستان، فيما نال اللقب البرونزي «ع ج دراج» لمربط عجمان.

وانتزع المهر «ك أ نبراس» لخالد غانم مبارك العميري اللقب الذهبي للأمهار، تلاه في الوصافة واللقب الفضي «إ س برنس» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وذهب اللقب البرونزي إلى «فخر الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني.

وضمن منافسات الأشواط التأهيلية تصدرت «ع ج ريدا» لمربط عجمان الشوط السابع للأفراس عمر 4 - 6 سنوات، وحلت في المركز الثاني «ع ج وردة» لعايض عوض العجمي، وحلت ثالثة «إ س عواش» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي.

وأحرزت «سلوى الزبير» للشيخة نور بنت خالد بن عبدالله آل ثاني، المركز الأول في الشوط الثامن للأفراس عمر 7 سنوت وأكثر، تلتها في المركز الثاني «د دانة» لمربط الجواهر، وجاءت في المركز الثالث «لال» للشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.

وحصد «ع ج بتال» لمربط عجمان المركز الأول في الشوط التاسع للفحول عمر 4 - 6 سنوات، تاركاً المركز الثاني للفحل «سهيل الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني. ونال «ع ج دراس» لمحمد عيسى بوشهاب، المركز الأول في الشوط العاشر المخصص للفحول عمر 7 سنوات وما فوق، وحل ثانياً «ابن بترا» للشيخ محمد بن سلطان القاسمي.