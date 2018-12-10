شكرا لقرائتكم خبر عن فوز هزيل لريال مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق ريال مدريد فوزاً هزيلاً وتجاوز مضيفه هويسكا بصعوبة بهدف جاريث بيل في الدقيقة الثامنة ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم. ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 26 في المركز الرابع وبفارق خمس نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد هويسكا عند 7 نقاط في المركز الأخير.

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