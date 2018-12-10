شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة إعداد محاضري التدريب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت بمقر اتحاد الكرة بدبي دورة إعداد محاضري التدريب التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم بمشاركة 16 مدرباً من الاتحادات الوطنية الأعضاء بالاتحاد الآسيوي بينهم مهدي علي وسليمان حسن ومحمد علي أحمد من الإمارات.

وحضر افتتاح الدورة محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة إلى جانب عبيد مبارك الشامسي نائب رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مدير الإدارة الفنية باتحاد الكرة وبرانيمير يوجيفيتش وعصام السحيباني من مكتب التطوير التابع للفيفا في منطقة غرب آسيا.

ويتضمن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪورة محاضرات نظرية وعملية وورش عمل متنوعة يُقدمها المحاضر الآسيوي عبدالله حسن عبدالله رئيس قسم التدريب والتطوير باتحاد الكرة ومحمد بصير مدير تدريب وتطوير اللاعبين في مكتب «فيفا».

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