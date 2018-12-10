شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة قراءة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ضياء الدين علي

** لو دققنا في أحدث مشكلة على صعيد مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، فيما يتعلق بكسر مبدأ «تكافؤ الفرص» بين الفرق المتبارية من دوري الهواة والمحترفين، سنجد أن العنوان الأشمل لها هو «أزمة القراءة»، فإذا سلمنا بغلطة المشرع من البداية في كتابة بند جائر بهذه الصورة، يجعل الفريق المحترف يلعب بأربعة أجانب مقابل اثنين لفريق الدرجة الأولى، سنجد أن من كان عليهم أن يطالعوا اللائحة قبل ِأن يقروها من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لم يقرؤوها بالمرة، فلو قرأها واحد فقط لاستدرك الأمر في الحال، أما بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية في هذه المسألة فحدث ولا حرج، لأن هذه شيمتهم وعادتهم، فهي أزمة أصيلة ذات جذور عميقة، ومشكلتنا هذه لن تكون الأخيرة.

** وبمناسبة القراءة، إذا قرأنا نتائج دور ال 16 في المسابقة الغالية حتى الآن سنجد بين أيدينا مايلي:

1- على غير المتوقع خرجت مبكراً أندية العاصمة:الوحدة، العين، الجزيرة تباعاً من المسابقة، ولم يعد أمامها إلا بطولة الدوري للمنافسة على لقبها، ومن بينها العين فقط صاحب الفرصة الحقيقية والأكبر من خلال منافسته رأساً برأس وكتفاً بكتف مع الشارقة، ويليه الجزيرة الذي يطارد «الملك والزعيم» بفارق 3 نقاط.

2- عروض ونتائج الدوري لم تكن حاضرة على صعيد الكأس بالنسبة إلى بعض الفرق، بمعنى أنها لم تكن امتداداً لها بقدر ما كانت معاكسة ومخالفة لها، فدبا الفجيرة صاحب المركز الأخير في الدوري وجدناه ينتفض بفوز سداسي على الوحدة، والوصل أيضا مركزه ونتائجه متأخرة وكان خاسراً لتوه من العين ووجدناه يقلب الطاولة عليه في الكأس بأداء مقنع للغاية.

3- بسبب شغل الأجانب لمعظم مراكز الهجوم، أصبحت الكفاءة الهجومية لمعظم الفرق أفضل بكثير من الدفاعية، ومع تقارب مستويات المهاجمين وتفوقهم أصبح العنصر الفاصل والمؤثر في أفضلية بعض الفرق على البعض الآخر مرهونة بالقدرة على الدفاع عما يتم تسجيله من أهداف، وهذه الظاهرة حاضرة بقوة في المسابقتين.

4- شكى الزملاء في أكثر من موقع من انخفاض مستوى الخدمات الإدارية واللوجستية الخاصة بالإعلاميين في الأندية التي استضافت المباريات، بالمقارنة بما تم ويتم توفيره في مباريات المحترفين.

5- الحضور الجماهيري مازال لغزاً كبيراً، والظاهرة تخرج لسانها للجميع، من الدوري إلى الكأس وغيرهما من المسابقات، بغض النظر عن كل المبادرات والخدمات والأسعار الاقتصادية للتذاكر..

ولا أعتقد أن للتشفير علاقة بالمسألة.



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