شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مهم لشركة نادي الوحدة اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أعلن مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم برئاسة أحمد الرميثي رئيس الشركة عن عقد اجتماع مهم مساء اليوم بمقر النادي في العاصمة أبوظبي.
وكان نادي الوحدة أعلن مؤخراً عن التعاقد مع المدرب الهولندي هينك تين كات بديلاً للروماني ريجيكامب، ويتجه لإجراء تغييرات في «الميركاتو» على مستوى اللاعبين الأجانب، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق.
شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مهم لشركة نادي الوحدة اليوم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .