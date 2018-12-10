اجتماع مهم لشركة نادي الوحدة اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أعلن مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم برئاسة أحمد الرميثي رئيس الشركة عن عقد اجتماع مهم مساء اليوم بمقر النادي في العاصمة أبوظبي.

وكان نادي الوحدة أعلن مؤخراً عن التعاقد مع المدرب الهولندي هينك تين كات بديلاً للروماني ريجيكامب، ويتجه لإجراء تغييرات في «الميركاتو» على مستوى اللاعبين الأجانب، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق.