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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 10/12/2018

حسان العبيدلي البعض متعود ع الالقاب مطلوب منه ينتصر دوم

والبعض عادي عنده الغياب دايم من الالقاب محروم

يبقى الفشل له عدة أسباب صعبه إذا جالك بكل يوم

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