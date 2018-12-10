شكرا لقرائتكم خبر عن وضع اللمسات النهائية على التجهيزات التنظيمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح ملعب مدينة زايد الرياضية واستاد هزاع بن زايد في أتمّ الجاهزية لاحتضان نخبة أندية العالم، حيث تم تجهيز أرض الملعبين ببساط عشبي مثالي، فيما استكمل الفريق المشرف على العمل تجهيز غرف اللاعبين بأبهى حلّة ممكنة، بينما ستضمن مقاعد المشجعين أجواءً لا تنسى للجماهير.

وقال سالم السليماني، مدير إدارة العمليات في اللجنة المحلية المنظمة للبطولة: «تسير التحضيرات النهائية لاستضافة البطولة على نحو مثالي، ضمن منافسة ستجمع نخبة أندية العالم على أرض ملاعب أبوظبي والعين، وقد اكتملت الاستعدادات على صعيد تجهيز الملاعب والفرق التطوعية وتحضير المدن المضيفة».

وأضاف: «نضع الآن اللمسات الأخيرة للتأكد من أن كل شيء يسير وفق الخطط المرسومة لنضع أمام الفرق والمسؤولين واللاعبين والمشجعين نموذجاً استثنائياً وترحيباً حاراً وصورة مشرفة ليستمتع الجميع ببطولة لا تُنسى».

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