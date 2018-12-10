الاتحاد الآسيوي للملاكمة ينقل مقره إلى أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

أنجز اتحاد الملاكمة ممثلاً في رئيسه أنس العتيبة رئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة ونائب رئيس الاتحاد الدولي، الإجراءات الأولية لنقل مقر الاتحاد القاري إلى العاصمة أبوظبي بعد فوز ممثل الإمارات بالمنصب في الانتخابات التي جرت في موسكو خلال نوفمبر الماضي.

وعقد العتيبة اجتماعاً مطولاً بصحبة سعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة الأسبوع الماضي في مقر الهيئة بدبي، بحضور محمد بو خاطر نائب رئيس اتحاد الملاكمة، للتطرق إلى كافة الأمور والإجراءات التي تخص نقل المقر إلى أبوظبي، والخروج بالعديد من التوصيات أبرزها نقل الملف إلى الشؤون القانونية لاستيفاء كل الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الملف قبل نهاية ديسمبر الجاري.

وأكد العتيبة ل«الخليج الرياضي» أن الاجتماع كان مثمراً وخرج بالعديد من التوصيات المهمة، مشيراً إلى أن الأمين العام أبدى اهتمامه بإنهاء الإجراءات كافة خلال المدة المحددة.

وقال: «الموضوع برمته انتقل إلى الشؤون القانونية في الهيئة لاستخراج التصاريح وإنجاز الأمور الرسمية لإشهار المقر الجديد الذي من المرشح له أن يكون بشكل مبدئي في المقر الحالي للاتحاد بمدينة زايد الرياضية».

وأضاف: «ناقش الاجتماع العديد من القضايا التي تهم قطاع الملاكمة في الفترة الحالية وسبل التطوير المستقبلية خاصة بعد أن حظي الاتحاد الإماراتي بثقة المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي والفوز بكرسي الرئاسة للمضي قدماً في دعم اللعبة محلياً وقارياً».