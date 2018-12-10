شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يمنح العين شهادة «العالمية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلَّم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، نادي العين رسمياً شهادة المشاركة في كأس العالم للأندية.

واستلم محمد عبيد «حماد» عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المشرف على الفريق الأول والرديف شهادة المشاركة العالمية، من بافيل لوزانوف، المنسق العام بالاتحاد «الدولي» لكرة القدم لمباريات كأس العالم المقررة على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

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