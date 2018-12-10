التلميذ يتفوق على الأستاذ في «محيط الرعب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



انتهى «ديربي الرياض» بين الغريمين النصر والهلال 2-2 في الدوري السعودي، ومع ذلك لا تزال الأصداء كالعادة حاضرة في صدر المشهد الإعلامي بين الجارين اللدودين.

العنوان الأبرز فنياً بعد الديربي، هو تفوق التلميذ هليدر مدرب النصر على أستاذه خيسوس مدرب الهلال، ولمن لا يعلم الحكاية، فالأول كان ذات يوم ضمن المساعدين للثاني في فريق بنفيكا، قبل أن ينفصلا بحثاً عن مصدر وفرصة جديدين في حياتهما العملية، حتى كان الموعد في ملعب جامعة الملك سعود «محيط الرعب».

وبعد الصافرة قال هيلدر: «كدنا نخرج بالنتيجة لولا عدم التوفيق الذي لم يعطنا وجهه في كثير من الفرص. بين الشوطين تحدثت إلى اللاعبين واتفقنا على تغيير الخطة لدرجة أننا فاجأنا الهلال بكل شيء، مضينا للهجوم واستطعنا تعديل النتيجة قبل 12 دقيقة من نهاية الوقت، سنحت لنا فرصة الفوز لكن الحظ كان معهم».

من جانبه قال خيسوس: «كانت مباراة بنكهة مباريات الدوريات الأوروبية».

إدارياً، كان تصريح رئيس النصر سعود آل سويلم الأكثر إثارة عندما قال: «هارد لك لجماهير العالمي، استحوذنا وسيطرنا على مجريات المباراة حتى اختفى صغير الرياض أمامنا، ولكن لم يكن التوفيق حليفنا في استغلال الفرص، الفوز على النصر صعب». بينما جاءت ردة فعل الأمير محمد بن فيصل رئيس الهلال، في قوله: «كانت مباراة قوية، هارد لك لجماهير زعيم قارة آسيا على نتيجة التعادل المفرحة للبعض، طموحنا المنصات، وطموح غيرنا التعادل أمامنا في المباريات».

وعلى صعيد آخر، فرط أهلي جدة في استغلال تعادل النصر والهلال، وخرج بالتعادل الأبيض أمام الرائد ليرتفع رصيده إلى 24 نقطة.