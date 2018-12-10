هاسيك: عجمان فاجأني والصعود هو الأهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي



فاز الفجيرة على عجمان بهدف وصعد لدور الثمانية، وكان إشراك أيمن الرمادي مدرب فريق عجمان لاعبي الصف الثاني في المباراة محل تساؤل وانتقاد، وبرر المدرب قراره برغبته في إراحة الأساسيين الذين قال إنهم مرهقون ويحتاجون لراحة.

وذكر الرمادي أن الجمهور من حقه أن يبدي رأيه ويعترض، وهو يرغب في فوز فريقه دائماً وفي كل مباراة وفي كل بطولة، لكنه لا يعرف الظروف التي يمر بها الفريق، وأوضح: لا يعقل أن نخوض أربع مباريات في 12 يوماً، فضلت إراحة العناصر الأساسية بمن فيهم الأجانب واعتمدت على مجموعة من الشباب وما فعلته طبيعي، اللاعبون ليسوا آلات، الفريق لعب عدداً كبيراً من المباريات في فترة زمنية ضيقة جداً ولم يحصل اللاعبون على الراحة اللازمة، وهم بشر من لحم ودم، وهناك أمور فسيولوجية وأشياء أخرى يجب مراعاتها، وأعتقد أن اللاعبين الذين أشركتهم كانوا جيدين بدليل أننا كنا الطرف الأفضل في المواجهة وأهدرنا ثلاث فرص في الشوط الأول وأخرى في الحصة الثانية، وإشراك اللاعبين الشباب لا يعني أننا لم نكن مهتمين بالصعود إلى الدور المقبل، والقرار فيه إنصاف ومكافأة لهؤلاء اللاعبين على اجتهادهم والعمل الكبير في التدريبات، وهم يستحقون الفرصة نظير ما قدموه، وفي الأخير لم يخذلوني.

وأكد الرمادي أن المباراة أثبتت أن فريقه يملك لاعبين شباباً مميزين.

ومن جانبه، قال التشيكي إيفان هاسيك مدرب فريق الفجيرة: إنه فوجئ بإشراك عجمان الصف الثاني، وذكر أن أي فريق يبني حساباته على التشكيلة المعتادة لمنافسه، كما أن وصول قائمة البرتقالي متأخرة أيضاً ساهم في عدم معرفته بتشكيلته، وأفاد أنهم اعتادوا في منافسة دوري الخليج العربي بأن يتسلموا نسخة من تشكيلة المنافس قبل ساعة ونصف، بينما تسلمها قبل أربعين دقيقة من بداية هذه المباراة، وقال: لا أعلم ما السبب في ذلك، لكن المجموعة التي شاركت أعتقد أنها جيدة، وفريق عجمان وجد فرصاً وجارى فريقنا في كل فترات المباراة، وبالمقابل أرى أن فريقي لم يكن جيداً في هذه المباراة ولم يقدم الأداء المرضي، أنا لست راضياً عن المردود ولكني سعيد بالنتيجة والتأهل، في مباراة الظفرة بالدوري كنا أفضل ولم نفز وأمام عجمان لم نكن أفضل وفزنا، إنها كرة القدم، وتابع: لا يمكن القول إنني أشركت الفريق الأول أو الأساسيين لأن هناك لاعبين مهمين في الوسط لم يشاركا، إذا كان معنى كلمة أساسيين المجموعة التي تشارك باستمرار، أنا أشرك دائماً اللاعبين الأكثر جهوزية وهذا ما فعلته في هذه المقابلة، وأكد أن الفريق لعب للفوز وكان مصمماً على تجاوز هذه المرحلة من البطولة، وقال: نخوض المنافسة من أجل اللقب وأعتقد أن هذه البطولة لها قيمة كبيرة.