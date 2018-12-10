شكرا لقرائتكم خبر عن «الأخضر» يتأهل إلى نهائيات شباب الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكمل المنتخب السعودي عقد منتخبات دول غرب آسيا المتأهلة إلى نهائيات كأس آسيا لشباب كرة قدم (الصالات 2019) بعد أن سطر الفوز الأكبر في التصفيات التي استضافتها صالة زايد الرياضية في الفجيرة على حساب المنتخب البحريني بنتيجة 10-3، لينضم «الأخضر» إلى منتخبي لبنان والعراق بطلي المجموعتين الأولى والثانية.

وبنهاية مباراة أمس يسدل الستار على التصفيات التي استضافتها اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات في الفجيرة.

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأخضر» يتأهل إلى نهائيات شباب الصالات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .