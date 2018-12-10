3 ملايين درهم جوائز سباق السلم للدراجات الهوائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

كشفت اللجنة المنظمة لسباق السلم للدراجات الهوائية، تفاصيل النسخة الثالثة من البطولة التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، برعاية «مِراس القابضة» و«دبي القابضة»، وبمجموع جوائز مالية هي الأضخم من نوعها وتبلغ 3 ملايين درهم موزعة على السباقات الثلاثة التي يقام أولها يوم 20 ديسمبر الجاري، والسباق الثاني يوم 17 يناير المقبل، ويكون السباق الثالث والأخير يوم7 فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي التي عقدته اللجنة العليا المنظمة للسباق صباح أمس برئاسة عمير جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، وحضور أعضاء اللجنة: ماجد البستكي رئيس اللجنة الإعلامية، رامي النابلسي رئيس اللجنة الفنية والمالية، ومحمد الموسى رئيس اللجنة اللوجستية، والعميد سيف مهير سعيد المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، المقدم عبدالله الكاشف مدير إدارة الفعاليات والمواكب بشرطة دبي، والملازم أول جاسم محمد المرزوقي رئيس قسم الفعاليات بشرطة دبي.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة أن السباق حقق المزيد من النجاحات حتى أصبح الحدث الأهم الذي ينتظره الدراجون في كل عام، وكشف عن توجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمشاركة متسابقين من دول مجلس التعاون الخليجي في النسخة الثالثة، وهو الأمر الذي يتيح لهم المشاركة في هذا السباق الكبير والتنافس مع درّاجينا وكذلك مع الأجانب المقيمين في الدولة.

وكشفت اللجنة العليا المنظمة للسباق عن تفاصيل النسخة الثالثة لسباق السلم للدراجات الهوائية، الذي سيتكون من 3 سباقات، يمتد كل منها لمسافة 124 كيلومتراً بمشاركة 200 متسابق موزعين على السباقات الثلاثة.

وسيقام السباق الأول يوم 20 ديسمبر الجاري وسيكون مخصصاً لفئة الهواة الإماراتيين، ويشارك فيه أصحاب المراكز العشرين الأولى في الدورة الماضية إلى جانب المتأهلين من السباقات التأهيلية التي أقيمت الشهر الماضي بمجموع كلي يبلغ 60 متسابقاً، على أن يقام السباق بنظام الفردي والفرقي.

فيما يقام السباق الثاني يوم 17 يناير المقبل وسيكون مخصصاً لفئة المحترفين والنخبة، ويشارك فيه الإماراتيون والأجانب المقيمون ومتسابقون من دول مجلس التعاون الخليجي للمرة الأولى.

وسيقام السباق الثالث يوم 7 فبراير المقبل وسيكون مخصصاً لفئة الهواة الإماراتيين وستتم فيه دعوة جميع المشاركين في سباقات السلم بالدور الثالث وفتح التسجيل لمدة معينة لاختيار أول 60 متسابقاً أكمل التسجيل، على أن يقام بنظام الفردي والفرقي.

وقال العميد سيف مهير سعيد المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي إن الشرطة ستعمل على تأمين الحدث بشكل تام، وذلك من خلال وضع خطة محكمة لتسهيل العملية المرورية وخروج السباق بالشكل المميز، وكشف المزروعي عن أن هناك ما يقارب من 100 فرد من الشرطة والدفاع المدني والإسعاف سيقومون بدورهم لتنظيم الحدث وحماية المتسابقين.