شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 10 / 12 / 2018 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 10 / 12 / 2018 فى الدورى المصرى الممتاز، إذ تقام مباراة المقاولون العرب وبتروجت على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ومباراة المصرى البورسعيدى والداخلية على استاد الاسماعيلية، ومباراة بيراميدز وحرس الحدود على ستاد الدفاع الجوى.

تقام مباراة المقاولون العرب وبتروجت على استاد الجبل الأخضر فى تمام الثالثة إلا ربع عصر اليوم الاثنين فى مواجهة صعبة للفريقين، وللمصادفة كانت المواجهة الأخيرة للناديين مع الأهلى فى آخر ظهور لهم بالمسابقة، حيث فاز ذئاب الجبل على حامل اللقب بهدف دون رد فيما خسر الفريق البترولى بنفس النتيجة فى مواجهة مؤجلة .

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 20 نقطة، بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 2 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل بتروجت المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 2 وتعادل فى 9 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا .

ويسعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لمواصلة انطلاقته الجيدة مع ذئاب الجبل بحصد النقاط الثلاث من أنياب الفريق البترولى الذى يأمل مدربه مؤمن سليمان فى تضميد الجراح بعد السقوط أمام الأهلى بتحقيق فوز غالى.

تقام مباراة المصرى والداخلية على استاد الإسماعيلية فى تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين فى مواجهة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث خسر الفريق الداخلية من الزمالك بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة، بينما توالت النتائج السيئة على الفريق البورسعيدى سواء بالخروج من بطولة كأس مصر أمام فريق جزيرة مطروح أو بالخسارة من الزمالك بهدفين دون رد .

ويحتل المصرى المركز الثانى عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 7 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا وما زالت لديه 3 مباريات مؤجلة، فيما يحتل الداخلية المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا ومازالت لديه مباراتان مؤجلتان .

ويأمل مصطفى يونس، المدير الفنى للمصرى فى الخروج من عنق الزجاجة بخطف النقاط الثلاث لمحاولة الهروب من المراكز المتأخرة فى جدول الدورى، بينما يبحث علاء عبد العال المدير الفنى للداخلية عن استغلال كبوة الفريق البورسعيدى والعودة للقاهرة بالنقاط الثلاث .

تقام مباراة بيراميدز وحرس الحدود على ستاد الدفاع الجوى فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين فى مواجهة يدخلها الفريقان بمعنويات مرتفعة، حيث حقق بيراميدز فوزاً على النجوم بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، وفاز الحدود على دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف .

ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 5 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا، ومازالت لديه ثلاث مباريات مؤجلة، فيما يحتل الحرس المركز التاسع برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 16 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا .

ويسعى حسام حسن المدير الفنى لبيراميدز لمواصلة الزحف نحو القمة بخطف النقاط الثلاث ومحاولة تلاشى مفاجآت طارق العشرى المدير الفنى للحرس الذى يحقق نتائج متميزة مع الفريق السكندرى منذ توليه المسئولية .

من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباريات الدورى المصرى الممتاز.