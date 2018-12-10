شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يوافق على دفع 100 ألف دولار لاستقدام إيهاب جلال لقيادة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة المصرى، على سداد 100 ألف دولار قيمة الشرط الجزائى فى عقد إيهاب جلال مع أهلى طرابلس الليبى، من أجل استقدامه لتولى المسئولية الفنية فى المرحلة المقبلة لقيادة الفريق البورسعيدى.

شهدت الساعات الماضية، مفاوضات مكثفة من جانب مسئولى المصرى مع إيهاب جلال من أجل تولى المسئولية الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة وأبدى المدير الفنى لأهلى طرابلس موافقة من حيث المبدأ ولكن هناك بعض الأمور التى يتم الاتفاق حولها ستحسم إمكانية إتمام المفاوضات من عدمه.

كان إيهاب جلال قد تولى تدريب العديد من الفرق على رأسها الزمالك ومصر المقاصة وإنبى قبل أن يتولى تدريب أهلى طرابلس الليبى.