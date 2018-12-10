شكرا لقرائتكم خبر عن روح رياضية.. على فرج عن خسارة لقب الإسكواش: كريم استحق المكسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا، على تهنئة زميله كريم عبد الجواد، بعدما نجح الأخير في حصد لقب بطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش، بعد تغلبه على فرج بثلاثة أشواط لشوط.

وقال فرج في تصريحات لقناة أون سبورت سبورت، أن كريم قدم مباراة جيدة، مشيرا إلى أنه استحق الفوز باللقب وأعرب علي فرج عن سعادته بلعب مثل هذه البطولة على أرض مصرية وفي حضور جماهير عظيمة.

فيما أعرب كريم عبد الجواد عن سعادته البالغة بحصد لقب البطولة، مشيرا إلى أنه عمل بجد خلال الفترة الماضية لاستعادة مستواه بعد فترة سيئة مر بها لم يكن جاهزا فيها بنسبة 100% ، إلا أنه تمكن أخيرا من استعادة مستواه .