شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يرفض استضافة مباراة الأهلى وبطل إثيوبيا بالقاهرة بسبب الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة رفض الجهات الأمنية بإقامة مباراة الأهلى وجيما أبا جيفارا بطل إثيوبيا المقرر لها الجمعة أو السبت المقبل بدور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، داخل القاهرة بسبب تمسك الاهلى بالحضور الجماهيرى للقاء.

بات استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية الأقرب لاستضافة مباراة الأهلى وحضور ما يقارب 15 ألف مشجع.

يواجه الأهلى فريق جيما أبا جيفار فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا أحد أيام 14 - 15 - 16 ديسمبر الحالى فى القاهرة، على أن يقام لقاء الإياب فى إثيوبيا أحد أيام 21 - 22 - 23 من الشهر نفسه.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن الأهلى قد طلب إقامة اللقاء باستاد السلام أو القاهرة، لكن حضور الجماهير قد ينقل اللقاء لبرج العرب، وهو ما سيحدده الأمن خلال الساعات المقبلة من أجل إخطار الكاف بمكان اللقاء.