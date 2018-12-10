شكرا لقرائتكم خبر عن نور الدين حكما لمباراة المصرى والداخلية.. وعبد الله للمقاولون وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات غد الإثنين، ضمن الأسبوع السابع عشر لدوري القسم الأول، على النحو التالى :

المقاولون وبتروجت: أحمد عبد الله ويعاونه أسامة عبد اللطيف وصالح محمد عفيفي، والسيد محمد أحمد حكماً رابعاً، وكل من طارق سامي ومحمد عمارة حكماً خامساً.

المصري والداخلية: إبراهيم نور الدين ويعاونه أحمد التلاوي ومصطفى حسن، وعلاء حسين حكماً رابعاً، وكل من حسام الجلاد ومبروك نبيل حكماً خامساً.

كما أعلنت لجنة الحكام إسناد مباراة بيراميدز وحرس الحدود، إلى طاقم حكام تونسى يتكون من هيثم قيراط حكم ساحة، ويعاونه يامن الملوشى وأيمن إسماعيل، ومحرز المالكى حكماً رابعاً.