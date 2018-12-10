لحظة تتويج ريفر بليت بكأس ليبرتادوريس 2018

تامر احمد رصدت الكاميرات لحظات تتويج فريق ريفر بليت بكأس ليبرتادوريس، بعد الفوز على بوكا جونيورز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن إياب نهائي البطولة.

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