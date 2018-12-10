عامر حسين: أتمنى ألا نقارن نفسنا بأوروبا.. وعبد الحفيظ لم يسئ لأحد.. فيديو

عمرو أبو بكر

طلب عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، المتابعين والمسؤولين بالدوري المصري عدم مقارنة أنفسنا بالدوريات الأوروبية لوجود فارق كبير بيننا وبينهم.

وقال عامر حسين في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": الجميع يقارننا بالمسابقات الأوروبية، أريد أن اقول لكم ان لا يوجد نادِ بالعالم لا يملك ملعب مثلنا، فأتمنى أن لا نقارن أنفسنا بأحد.

وتابع: "أطالبكم بعمل مقارنات بين جدول مؤجلات 2016، وبين مؤجلات هذا الموسم وستجدون الفرق".

وعن ضغط الجماهير على أنديتها بشأن حضور المباريات قال : اتمنى ان لا يتم...