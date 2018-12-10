عامر حسين: هذا الموسم مزدحم للغاية .. والأندية رفضت نظام المجموعتين.. فيديو

عمرو أبو بكر

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، انه عقد اجتماع فى بداية الموسم مع مندوبي اندية الدوري المصري، وشرح لهم كل الظروف المحيطة بالمسابقة هذا الموسم.

وقال عامر حسين فى تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد" هذا الموسم استثنائي بالنسبة للاتحاد الأفريقي ونحن تابعون لهم.

وأضاف: "هذا الموسم مزدحم للغاية، 5 مباريات بالأجندة الدولية للمنتخب المصري، فضلا عن مشاركات الاندية المصرية بالبطولات المختلفه، مثل البطولة العربية الكونفدرالية ودوري الأبطال".

وتابع: "الأهلي سوف يصل لخوض 65...